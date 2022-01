Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher stehlen Schmuck

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Roermonder Straße haben die Täter am Sonntag, 23.01.2022, Schmuck gestohlen.

Es muss gegen 18.20 Uhr gewesen sein, als sie ein auf "Kipp" stehendes Fenster aufhebelten und sich so vom Gartenbereich aus Zugang zu dem Haus verschafften. Sie durchwühlten eines der Zimmer und flüchteten mitsamt Beute vom Tatort. Es ist zu vermuten, dass es sich um mehrere Täter handelte.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell