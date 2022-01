Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Jugendgruppe nimmt 13- und 14-Jährigen Geld ab - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Jugendliche haben am Sonntag, 23.01.2022, an der Straße Rahracker in Hardterbroich-Pesch zwei Jungen (13 und 14 Jahre) bedrängt und ihnen unter anderem Geld abgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die beiden Jungen saßen gegen 15:15 Uhr auf einer Parkbank an einer Brücke in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants, um etwas zu essen, als sich ihnen eine Gruppe von sechs Jugendlichen (vier männlich, zwei weiblich) näherte.

Einer der Jugendlichen fragte den 13-Jährigen, ob er Geld dabei habe. Als dieser das verneinte, durchsuchte der Jugendliche dessen Umhängetasche und entwendete Bargeld daraus. Außerdem nahm eine Jugendliche Teile des Fast-Food Essens des 13-Jährigen an sich. Ein anderer Jugendlicher sprach den 14-Jährigen in ähnlicher Weise an. Eingeschüchtert durch das Auftreten der Gruppe gab dieser seine Geldbörse mit Bargeld heraus, die der Jugendliche an sich nahm.

Die Jugendgruppe (circa 13-15 Jahre alt) wird wie folgt beschrieben:

Männliche Person 1: Circa 180 cm groß, kräftige Statur, Bart, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit Fellrand, Bauchtasche.

Männliche Person 2: Circa 185 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke.

Männliche Person 3: Circa 160 cm groß, dünne Statur.

Männliche Person 4: Circa 180 cm groß, dünne bzw. hagere Statur, Schnurrbart, bekleidet mit einer grünen Jacke.

Weibliche Person 1: Circa 160 cm groß, dünne Statur, schulterlange braune Haare.

Weibliche Person 2: Circa 150- 155cm groß, lange schwarze Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Verdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell