Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Mönchengladbach (ots)

An der Theodor-Heuss-Straße im Stadtteil Dahl ist am Montag, 24. Januar, um 11.35 Uhr eine 77-jährige Radfahrerin gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Die Frau war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Korschenbroicher Straße unterwegs, als sie in Höhe einer Bushaltestelle mutmaßlich ohne fremdes Verschulden stürzte und auf die Fahrbahn fiel. Dabei zersprang ein Bilderrahmen, den sie auf dem Fahrrad transportiert hatte und fügte ihr Schnittverletzungen zu. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus. (jn)

