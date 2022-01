Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Mönchengladbach Schrievers

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter überstiegen am 22.01.22, zwischen 16:35 und 17:15 Uhr den 180 Zentimeter hohen Zaun eines Einfamilienhauses auf der Spessartstraße in Mönchengladbach. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Täter dann in das Objekt. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie diverse Zimmer.

Die Täter konnten mit Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe flüchten.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-209 an.

