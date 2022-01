Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat am Sonntag, 23. Januar, gegen 8 Uhr einen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße in der Nähe der Gartenstraße verübt.

Dazu hebelte der Täter ein Fenster in der Eingangstür des Ladenlokals auf. Durch die Öffnung gelangte er hinein. Drinnen nahm er Bargeld aus der Kasse und flüchtete damit auf demselben Weg, auf dem er gekommen war. Laut Zeugenangaben ist der Tatverdächtige schlank und trug bei der Tatbegehung unter anderem eine Mütze, eine Jacke, Handschuhe und einen Mundnasenschutz.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges mitbekommen haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

