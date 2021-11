Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Am 30.10.2021 gegen 17:00 Uhr hatte der Fahrer eines Pkw Seat sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der W.-Kandinsky-Straße ab- gestellt. Als er am 31.10.2021 gegen 09:30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite sowie graue Lackspuren vom Verursacherfahrzeug fest. Hinweise liegen derzeit noch nicht vor. Am Pkw enstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

