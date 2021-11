Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots)

Am 31.10.2021 gegen 20:15 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße aus Buchfahrt kommend in Richtung Vollersroda. Ca. 500 Meter vor dem Ortseingang Vollersroda lief plötzlich ein Reh über die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Das Reh konnte flüchten, am Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell