Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Veranstaltung mit Auseinandersetzung

Apolda (ots)

In der Nacht vom Samstag, 30.10.2021 auf Sonntag, 31.10.2021 fand eine Openair-Veranstaltung im Klubhaus Apolda Am Weimarer Berg statt. Dort ereignete sich um 01:50 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und einem 36-jährigen Besucher. In Folge der polizeilichen Aufnahme vor Ort entwickelte sich zwischen anderen Gästen der Veranstaltung gegen 02:50 Uhr eine Massenschlägerei unter Beteiligung von ca. 20 Personen. Dabei wurden zwei Personen durch körperliche Gewalt verletzt und eine Person erlitt einen Cut durch eine in die Menge geworfene Flasche. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

