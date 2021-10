Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht auf Parkplatz

Apolda (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021 ereignete sich um 12:25 Uhr ein Unfall auf dem Netto-Parkplatz An der Goethebrücke in 99510 Apolda. Ein Pkw Sprinter, mit polnischem Kennzeichen, parkte rückwärts aus und stieß dabei mit dem Heck an die Metallüberdachung des dort geparkten Hähnchenwagens. In der Folge verließ der noch unbekannte Fahrzeugführer pflichtwidrig den Unfallort. Am Hähnchenwagen Ford Transit entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat angeben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

