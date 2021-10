Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an Schnellrestaurant

Apolda (ots)

Am Sonntagmorgen, 31.10.2021 ereignete sich im Zeitraum von 02:30 Uhr - 06:00 Uhr eine Sachbeschädigung bei McDonalds in 99510 Apolda, Am Weimarer Berg. Durch unbekannte Täter wurde eine Schließscheibe am Ausgabefenster beschädigt und herausgerissen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat angeben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell