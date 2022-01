Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Bei zwei Tageswohnungseinbrüchen verließen die Täter in den vergangenen Tagen den Tatort jeweils ohne Beute.

Am Botzkuhlenweg verschafften sie sich am Sonntag, 23.01.2021, zwischen 18.45 und 20.30 Uhr Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, indem sie ein "auf Kipp stehendes" Fenster öffneten. Sie durchwühlten das Schlafzimmer. Anschließend flüchteten sie, vermutlich durch die Wohnungstür, vom Tatort und dann weiter in unbekannte Richtung.

Am Montag, 24.01.2021, machten sich Einbrecher zwischen 13.30 Uhr und 20 Uhr an der rückwärtigen Terrassentür eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße zu schaffen. Hierfür müssen sie zuvor eine etwa 1,80 Meter hohe Mauer überklettert haben. Die Terrassentür öffneten sie sodann gewaltsam und gelangte so in das Innere der Wohnung. Sie durchwühlten die Behältnisse und Schränke in mehreren Räumen, bevor sie vermutlich durch die Eingangstür vom Tatort flohen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

