Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Geschäftseinbrüche an der Friedrich-Ebert-Straße

Mönchengladbach (ots)

In zwei Geschäfte an der Friedrich-Ebert-Straße in Rheydt ist in der Nacht zu Dienstag, 25. Januar, eingebrochen worden. Unbekannte haben dort jeweils Bargeld gestohlen.

Zwischen 21 Uhr abends und 10.20 Uhr morgens hebelten Unbekannte die Eingangstür zu einem Restaurant im Bereich der Rheydter Innenstadt auf. Drinnen durchwühlten sie Schubladen und Schränke und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag, mit dem sie in unbekannte Richtung entkamen.

In ein Lebensmittelgeschäft in der Nähe der Nordstraße stiegen unbekannte Täter irgendwann zwischen 20 Uhr und 6 Uhr ein. Hier entwendete man ebenfalls Bargeld, diesmal eine Summe in vierstelliger Höhe.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht. Die Polizei schließt dies nicht aus. Sie erbittet Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

