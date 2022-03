Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon

Worms (ots)

Immer wieder gehen heute bei der Polizei Worms Meldungen über falsche Gerichtsvollzieher des Amtsgerichtes ein. Insbesondere Rentnerinnen und Rentner werden Opfer. Die Betrüger täuschen vor, dass noch Rechnungen beim Amtsgericht offen seien und diese umgehend bezahlt werden müssten, da man ansonsten die Konten der Opfer sperre.

Hierbei werden zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Daher rät Ihnen die Polizei:

- Seien sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Amtspersonen ausgeben. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen ein. - Notieren sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell