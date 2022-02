Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gegen eine Lichtzeichenanlage geprallt

Nordhausen (ots)

Die 47jährige Fahrerin eines VW prallte am Samstag in der Mittagszeit gegen eine Verkehrsinsel und verletzte sich dabei leicht. Zur Sache selbst wollte sich die Nordhäuserin nicht einlassen. Sie kam mit ihrem Pkw aus der Innenstadt und befuhr die Hallesche Straße. Als sie nach links in die Bielener Straße einbog, kollidierte sie mit der - die Fahrbahn trennende - Verkehrsinsel, auf der sich auch der Mast der Lichtzeichenanlage befand. Durch Mitarbeiter der Stadtbeleuchtung wurde die Lichtzeichenanlage provisorisch gesichert.

