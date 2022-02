Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ellrich (ots)

Die 39jährige Führerin eines Pkw Seat befuhr am Freitagabend gegen 19:45 Uhr die Lindenstraße in Ellrich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Betonpfosten. In der weiteren Folge überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Der dann durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille, was folglich zur Anordnung der Blutentnahme und auch zur Sicherstellung des Führerscheins führte. Die Fahrerin selbst verletzte sich nur leicht, wurde aber stationär im Südharzklinikum aufgenommen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

