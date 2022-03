POL-PDWO: Vermisste 81-jährige Wormserin wohlbehalten zurück

Worms (ots) - Am Samstag, den 05.03.2022 gegen 17:20 Uhr, wird der Polizei durch aufmerksame Passanten ein offensichtlich betrunkener Mann gemeldet, welcher im Begriff sei, mit seinem Motorroller von einem Parkplatz eines Supermarktes in der Alzeyer Straße wegzufahren. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten fährt der 46 Jahre alte Mann aus Lampertheim schließlich los in Richtung Worms-Pfeddersheim. Nach einer kurzen ...

