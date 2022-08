POL-PDNW: PI Grünstadt - Feldbrand nach Blitzeinschlag

Bad Dürkheim (ots) - Am 26.08.2022 wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei der ersten Kontrolle wurde in der Friedelsheimer Bahnhofstraße der in Richtung Ortsausgang fahrende Verkehr in Höhe der Maximilianstraße gemessen. Hierbei kam es bei 75 gemessenen ...

mehr