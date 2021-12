Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: 140.000 Euro vom Land für neues Löschfahrzeug in Kemnitz

Schwerin (ots)

Für ein neues Löschfahrzeug erhält die Gemeinde Kemnitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald per Sonderbedarfszuweisung 140.000 Euro Zuschuss vom Innenministerium. Der Bescheid wurde in dieser Woche an Bürger-meister Klaus Buchheister versandt.

Die Freiwillige Feuerwehr in Kemnitz benötigt das neue Fahrzeug als Ersatz für ein 22 Jahre altes Löschfahrzeug in ihrer Flotte. Das neue "Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug" (HLF 10) kostet insgesamt rund 428.000 Euro. Das Land übernimmt ein Drittel der Gesamt-kosten.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell