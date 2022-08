Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots)

Am 26.08.2022 wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Bei der ersten Kontrolle wurde in der Friedelsheimer Bahnhofstraße der in Richtung Ortsausgang fahrende Verkehr in Höhe der Maximilianstraße gemessen. Hierbei kam es bei 75 gemessenen Fahrzeugen zu zwei Beanstandungen, wobei der gemessene Höchstwert 67 km/h betrug.

Die nächste Kontrolle wurde in der Bahnhofstraße in Gönnheim durchgeführt, wobei es bei 55 gemessenen Fahrzeugen erfreulicherweise zu keinen Beanstandungen kam. Lediglich ein Verstoß gegen die Gurtpflicht konnte festgestellt werden.

In der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim wurde der in Richtung Stadtmitte fahrende Verkehr kontrolliert. Bei 34 gemessenen Fahrzeugen konnten sechs Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Das schnellste Fahrzeug wurde hierbei mit 51 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.

