POL-FR: Lörrach: ungebremst auf Pkw aufgefahren - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Auf der Bundesstraße 317 fuhr ein 90-Jähriger mit seinem Pkw ungebremst auf einen an der Lichtzeichenanlage zur Einmündung in das Gewerbegebiet Entenbad wartenden Pkw auf. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Am Mittwoch, 09.03.2022, gegen 15.45 Uhr musste ein 57-jähriger Pkw-Fahrer, welcher von Höllstein kommend in Richtung Lörrach unterwegs war, an der Lichtzeichenanlage anhalten. Etwa 10 Sekunden später fuhr ihm ein 90-jähriger Pkw-Fahrer wohl ungebremst von hinten auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw des 57-Jährigen etwa 35 Meter über den Einmündungsbereich hinweg geschoben. Der Rettungsdienst brachte beide Beteiligte ins Krankenhaus. Bei beiden Fahrzeuge dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei waren im Einsatz und leisteten technische Hilfe. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße halbseitig gesperrt. Kurz vor 17.00 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

