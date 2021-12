Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Tatverdächtige zu Schmierereien ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Hinweis haben Polizeibeamte am Freitag gegen 09:30 Uhr zwei 16 und 19 Jahre Tatverdächtige in einem Wartungsraum des Parkhauses in der Solitudestraße angetroffen. Dort hatten sie sich mit einigen Habseligkeiten und verschiedenen Faserstiften niedergelassen, mit denen sie zuvor vermutlich die Tür des Wartungsraumes beschmiert hatten. Ob die Beiden für ähnliche Sachbeschädigungen in Betracht kommen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

