Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberjesingen: E-Bike gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag musste Anwohner der Neckarstraße in Oberjesingen den Diebstahl seines E-Bikes feststellen. Das Rad hatte er am Vorabend gegen 19:00 Uhr mit einem Fahrradschloss gesichert in seinem Carport abgestellt. Am Donnerstagmorgen lag nur noch das durchtrennte Fahrradschloss dort. Der Wert des schwarzen 29er-E-Bikes der Marke Cube, Typ "Reaction Hybrid SLT" wird mit 3.800 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Telefon 07032 2708-0 entgegen.

