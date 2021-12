Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Einbrecher auf frischer Tat vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 22.00 Uhr machten sich ein Tatverdächtiger an der Umzäunung eines Baumarkts in der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz zu schaffen. Dies fiel Mitarbeitern eines dort eingesetzten Sicherheitsdienstes auf, die hierauf versuchten den Täter zu stellen. Dieser machte sich zunächst zu Fuß in Richtung einer benachbarten Tankstelle davon. Die alarmierte Polizei führte unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers Fahndungsmaßnahmen durch. Im Zuge dieser Maßnahme konnte im weiteren Verlauf ein Mann festgestellt werden, der auf die Personenbeschreibung passte, die vom Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes abgegeben worden war. Der 55 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Beamten eine Taschenlampe und Handschuhe fest. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht. Die Absuche des Baumarktgeländes ergab, dass der Täter bereits Teile des Zauns mittels eines Bolzenschneiders durchtrennen konnte und so auf das Gelände hätte gelangen können. Mutmaßlich wurde er jedoch bereits zuvor entdeckt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Der 55-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

