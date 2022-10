Polizei Hagen

POL-HA: Drogendealer verkauft Betäubungsmittel an Minderjährigen - ziviler Einsatztrupp der Hagener Polizei nimmt 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Hagen-Mitte (ots)

Kripo-Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei nahmen am Donnerstagabend (20.10.2022) in der Innenstadt einen 25-jährigen Mann vorläufig fest, der zuvor Betäubungsmittel an einen Minderjährigen verkauft hatte. Die Beamten führten, gegen 19.00 Uhr, Personenkontrollen am Graf-von-Galen-Ring durch. Dabei wurden sie auf zwei Minderjährige (16 und 17 Jahre alt) aufmerksam, die in ihrer Nähe standen. Als sie die beiden Zeuginnen ansprachen, sagten sie ihnen, dass sie auf jemanden warten, der ihnen Drogen bringt. Als die zivilen Polizisten die Situation weiter beobachteten, erkannten sie einen weiteren Minderjährigen (15 Jahre alt), der einer der Zeuginnen etwas überreichte. Daraufhin sprachen sie die drei Jugendlichen erneut an. Es stellte sich heraus, dass der 15-Jährige bei einem Mann am Hauptbahnhof Cannabis gekauft hatte. Den Beamten gelang es, den Verkäufer zu ermitteln und zu durchsuchen. Dabei fanden sie einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Außerdem ergaben sich Hinweise auf eine Wohnung in der Nähe, die von dem 25-Jährigen genutzt wird. Nach einem richterlichen Beschluss durchsuchten die Beamten auch die Wohnung und fanden dort neben Kokain und Cannabis auch eine hohe Summe Bargeld auf. Sie nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Das zuständige Kriminalkommissariat ermittelt nun wegen der gewerbsmäßigen Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige. (sen)

