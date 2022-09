POL-DO: Unfall mit einem Leichtkraftrad auf der Märkischen Straße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0976 Die Polizei sucht mit Lichtbildern nach drei mutmaßlichen Taschendieben. Sie stehen im Verdacht - in der U-47 Richtung Westerfilde - eine Geldbörse gestohlen zu haben. Bei der Besitzerin der Geldbörse handelt es sich um ein 12-jähriges Mädchen aus Dortmund. Der Diebstahl ereignete sich am 13.06.2022 gegen 14.30 Uhr in der U-47 in ...

mehr