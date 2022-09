Polizei Dortmund

POL-DO: Fahndung mit Lichtbildern: Polizei sucht drei mutmaßliche Taschendiebe

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0976

Die Polizei sucht mit Lichtbildern nach drei mutmaßlichen Taschendieben. Sie stehen im Verdacht - in der U-47 Richtung Westerfilde - eine Geldbörse gestohlen zu haben.

Bei der Besitzerin der Geldbörse handelt es sich um ein 12-jähriges Mädchen aus Dortmund. Der Diebstahl ereignete sich am 13.06.2022 gegen 14.30 Uhr in der U-47 in Richtung Westerfilde auf Höhe der Haltestelle Markgrafenstraße.

Die Polizei sucht nun die Personen auf den Fotos, siehe Link des Fahndungsportals der NRW-Polizei:

https://polizei.nrw/fahndung/86745

Können Sie Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell