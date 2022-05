Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheimer Feld: 30-jähriger Mann rast nach Streit rücksichtslos davon - Polizei such Zeugen und Geschädigte

Heidelberg-Neuenheimer Feld (ots)

Nach einem Streit raste ein 30-jähriger Mann am Freitagabend im Neuenheimer Feld mit seinem Auto in rücksichtsloser Weise davon. Der 30-Jährige war gegen 15.45 Uhr in der Tiergartenstraße in Höhe der Bushaltestelle "Zoo" mit einer 25-jährigen Frau und einem ebenfalls 25 Jahre alten Mann in Streit geraten. Dabei trat und schlug er zunächst gegen den Mann und stieß die Frau schließlich in sein Fahrzeug. Der 25-jährige Mann versuchte noch vergeblich, die Frau aus dem Auto zu befreien, als der 30-Jährige sein Fahrzeug startete und schließlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Berliner Straße davonfuhr. Dabei mussten mehrere Fahrradfahrer ausweichen, um eine Kollision mit dem Flüchtenden zu vermeiden.

Der 30-jährige Tatverdächtige war mit einem Kleinwagen mit AZ-Kennzeichen unterwegs.

Zeugen, sowie Geschädigte, die dem Flüchtenden ausweichen mussten oder durch dessen Fahrweise gefährdet worden waren, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

