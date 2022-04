Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Im Einsatz gegen Raser, Poser und illegales Tuning - Resümee der Kontrollen am "Carfreitag"

Rhein-Kreis Neuss, Neuss, Düsseldorf (ots)

Am Karfreitag (15.04.), führte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss in der Zeit von 14:00 bis 22:00 Uhr gezielte Verkehrskontrollen durch. Zielrichtung waren die Verhinde-rung und Feststellung von illegalen Autorennen sowie die Überprüfung technisch veränderter Kraftfahrzeuge.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag im Bereich der Neusser Innenstadt. Besonders fachkundige Beamte des Verkehrsdienstes überprüften hier Kraftwagen auf technische Mängel und unzulässige Veränderungen. In zehn Fällen wurden die Polizisten tatsächlich fündig. Bei den betroffenen Kfz war aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen und sie durften nicht weiterfahren; sechs von ihnen stellte die Polizei kurzerhand sicher, um ein technisches Gutach-ten einzuholen.

Um 21:40 Uhr kontrollierten die Beamten einen 20-jährigen Neusser in seinem leis-tungsstarken 3er BMW, der unüberhörbare sowie unzulässige Veränderungen an seiner Abgasanlage vorgenommen hatte. Die vor Ort durchgeführte Schallpegel-messung ergab ein Standgeräusch von 102 anstelle der erlaubten 88 Dezibel. Bei einer Überschreitung von 10 Dezibel ist regelmäßig von einer Verdopplung der subjektiv wahrgenommenen Lautstärke auszugehen. Der betroffene Pkw wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens beschlagnahmt.

Die genauen Veränderungen an den Fahrzeugen werden wenn nötig im Nach-gang an die Kontrollen durch ein gerichtsverwertbares Gutachten festgestellt. Ne-ben den zu erwartenden Bußgeldern werden die Besitzer auch die Gutachten- so-wie die Abschleppgebühren zahlen müssen. Alle illegalen technischen Verände-rungen müssen in den ordnungsgemäßen Zustand zurückgebaut werden. Die Po-lizei hält die Kontrollen getunter Fahrzeuge natürlich das ganze Jahr über aufrecht. Aufgrund der Gefährlichkeit, die von nicht fachgerecht durchgeführten Fahrzeug-veränderungen ausgeht, schreitet die Polizei in diesen Fällen konsequent ein. Das kann bis hin zur Stilllegung des jeweiligen Fahrzeuges gehen.

Die Polizei führte am Karfreitag auch Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei der Auswahl der Kontrollorte wurden auch Anwohnerbeschwerden gezielt mit einbezo-gen, die insbesondere den Bereich der Neusser Innenstadt betrafen. Die Einsatzkräfte stellten insgesamt 167 Geschwindigkeitsverstöße fest und ahnde-ten daneben auch weitere festgestellte Verkehrsverstöße.

Kurz vor Ablauf des Tages geriet ein PS-starker Mercedes an der Stadtgrenze Neuss / Düsseldorf ins Visier einer Zivilstreife. Die Polizistinnen und Polizisten be-obachteten, kurz vor Mitternacht, auf der Kevelaerer Straße in Heerdt einen 30-Jährigen, der seinen Mercedes AMG E 63 S bei erlaubten 50 km/h auf über 130 km/h beschleunigte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Pkw und der Führerschein des Mannes wurden beschlagnahmt (vgl. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5198201 )

Sicherheit bremst Spaß und "Aufhübschen" nicht aus! Modifizieren Sie Ihren fahr-baren Untersatz regelkonform, lassen Sie alles ordnungsgemäß in Ihre Fahrzeug-papiere eintragen oder holen Sie sich nötigenfalls eine Genehmigung ein.

Die Polizei wird Kontrollen dieser Art in regelmäßigen Abständen im gesamten Kreisgebiet fortführen - für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

