Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: K4 Höringen - Alleinunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagnachmittag, befuhr ein Motorradfahrer die K4, von Winnweiler kommend in Fahrtrichtung Wingertsweilerhof. Etwa 100 Meter vor Ortseinfahrt kam er durch nicht angepasste Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er mit einem Zaun. Vor Ort wurde er durch den alarmierten Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt, musste danach jedoch, zur weiteren Behandlung, mit dem Hubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen verbracht werden. |pirok

