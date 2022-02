Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in Bosenbach

Bosenbach (ots)

In der Hauptstraße in Bosenbach kam es am Samstag, 26.02.22 um 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrradfahrerin befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Jettenbach. Eine jugendliche Spaziergängerin, die zwei Hunde an der Leine ausführte, lief auf dem Gehweg, als einer ihrer Hunde auf die Fahrbahn lief. Die Radfahrerin kam daraufhin zu Fall und verletzte sich und musste sich später im Krankenhaus behandeln lassen. Eine Zeugin bemerkte den Vorfall und half der Gestürzten wieder auf die Beine. In dieser Zeit entfernte sich die Spaziergängerin vom Unfallort ohne Angaben ihrer Beteiligung gemacht zu haben. Leider fehlt auch von der Ersthelferin/Zeugin die Personalien.

Sowohl die Hundeführerin als auch die Ersthelferin/Zeugin werden gebeten sich mit der Polizei in Kusel unter Tel. 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter piku-sel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell