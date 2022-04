POL-NE: Unbekannte hebeln Terrassentür auf - Polizei bietet Einbruchschutzberatung an

Meerbusch (ots) - Eine Zeugin stellte am frühen Mittwochmorgen (13.4.) eine beschädigte Scheibe am Tankstellengebäude an der "Uerdinger Straße" fest und informierte die Polizei. Unbekannte Täter versuchten offenbar mit einem Stein die Eingangstür einzuschlagen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 3:30 und 3:45 Uhr. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer verdächtige ...

