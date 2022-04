Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Meerbusch-Büderich (ots)

Am Dienstag (12.04.), gegen 22 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Willer". Nach ersten Erkenntnissen hatten sich Unbekannte über das Aufhebeln einer Balkontür gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht. Die genaue Höhe der möglichen Beute wird noch ermittelt. Zeugen beobachteten zwei männliche Personen, die das Haus zur Straße hin verließen und in unbekannte Richtung flohen. Eine nähere Beschreibung war nicht möglich.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei kann nicht immer überall sein, aber in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. Deshalb gilt: Wenn Sie fremde Personen auf dem Grundstück nebenan oder beim Nachbarn gegenüber bemerken, seien Sie aufmerksam und rufen Sie die Polizei. Nutzen Sie im akuten Fall den Notruf 110.

