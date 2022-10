Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl mit Messer - 49-Jähriger stiehlt Parfüm aus Drogeriemarkt in Hohenlimburg und führt Messer mit sich

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ladendiebstahl mit Messer - 49-Jähriger stiehlt Parfüm aus Drogeriemarkt in Hohenlimburg und führt Messer mit sich Bei einem Tatverdächtigen nach Ladendiebstahl fanden Polizeibeamte am Samstagnachmittag (22.10.2022) in Hohenlimburg ein Messer. Gegen 16.00 Uhr alarmierte ein 30-jähriger Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Esserstraße die Polizei. Er hatte einen Ladendiebstahl beobachtet und verfolgte anschließend den Tatverdächtigen zu Fuß über die Iserlohner Straße. Dort sprachen die Beamten den 49-jährigen Tatverdächtigen an und fanden zwei Flaschen Parfüm bei ihm. Außerdem trug der Mann ein Messer bei sich, welches die Polizisten sicherstellten. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls mit Messern gegen den 49-Jährigen. (sen)

