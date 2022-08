FW-Velbert: Musik macht Freu(n)de

Feuerwehr Velbert

Offene Probe des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Velbert am Freitag, 2. September 2022, 19.00 Uhr

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert öffnet am Freitag, 02.09.2022, ab 19.00 Uhr, die Türen zu seinem Probendomizil in der Hauptfeuerwache der Stadt Velbert an der Kopernikusstraße 8 für eine offene Probe unter dem Motto "Musik macht Freu(n)de".

Eingeladen sind alle, die Freude am gemeinsamen Musizieren in einem voll besetzten sinfonischen Blasorchester haben. Auch "Wiedereinsteiger" sind herzlich willkommen. Jeder Gast braucht nur sein Instrument mitzubringen. Parkplatz, Notenpult und Noten sind vorhanden.

Die Probe beginnt um 19.30 Uhr. Geprobt wird bis etwa 21.30 Uhr. Im Anschluss sind alle zu einem kleinen Imbiss und Getränken in musikalischer Runde eingeladen. Die Gäste können dabei die Musikerinnen und Musiker des Musikzuges im persönlichen Gespräch kennenlernen.

Geprobt werden Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester sowie herausragende Arrangements aus Musical und Filmmusik. Die Proben für die legendären Adventskonzerte im historischen Bürgerhaus in Langenberg haben begonnen. Vielleicht bilden diese für Sie auch den Einstieg schon in diesem Jahr auf der Bühne mit dabei zu sein?

Eine Anmeldungen per E-Mail unter musikzug@feuerwehr-velbert.de oder telefonisch unter 0177 1468 748 erleichtert die Vorbereitung. Natürlich sind auch kurzentschlossene Gäste herzlich willkommen.

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert ist ein sinfonisches Blasorchester mit etwa 45 Musikerinnen und Musiker in jeder Altersklasse. Geprobt wird jeden Freitagabend von 19.30 - 22.00 Uhr.

