Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Tag der offenen Tür in Langeberg - Feuerwehr hautnah erleben!

Velbert (ots)

Endlich geht es wieder los.

Ein interessantes Programm wartet am 20.08.2022 auf kleine und große Freunde der Feuerwehr. Die Löschzüge Langenberg und Oberbonsfeld laden am Samstag von 10:00 bis 19:00 Uhr zum Tag der offenen Tür am Gerätehaus Velbert Langenberg, Voßkuhlstraße 36-38 ein.

Neben einer umfangreichen Fahrzeugausstellung zeigt die Wehr am Nachmittag in verschiedenen Einsatzübungen, was zu ihren Tätigkeiten gehört. Die Besucher können selbst einmal Schutzausrüstung anlegen, ein Strahlrohr in die Hand nehmen oder bei einer Technische Hilfe die Handhabung von technischem Rettungsgerät an einem PKW ausprobieren.

Auch für die Kleinen gibt es reichlich Unterhaltung. Neben Rundfahrten mit dem Feuerwehrfahrzeug, einer Hüpfburg und Kinderschminken darf der Nachwuchs an einem rauchenden Brandhäuschen selbst zur Kübelspritze greifen. Außerdem wartet auf die Kinder eine Feuerwehrrallye, bei der an 5 Stationen mit Geschick und Können verschieden Aufgaben zu lösen sind. Die Jugendfeuerwehr präsentiert sich mit einem eigenen Stand und serviert dort Slush-Eis und Crêpes.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Es wartet neben Kaffee und Kuchenbüfett ein Grill- und Pommesstand auf die Besucher. Ab 13:00 Uhr spielt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert

Eine Abendveranstaltung findet in diesem Jahr nicht statt.

