Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht auf der B 464

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 15.10 Uhr auf der Bundesstraße 464 etwa auf Höhe der Einmündung zur Böblinger Tübinger Straße ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, noch Zeugen. Ein 57 Jahre alter Mercedes-Fahrer befand sich im Bereich der Ampelanlage in Fahrtrichtung Renningen und hielt hinter einem LKW auf dem rechten der beiden vorhandenen Fahrstreifen. Als die Ampel auf grün umsprang, scherte der 57-Jährige hinter dem LKW aus und wechselte auf die linke Spur. Im weiteren Verlauf ereignete sich zwischen dem 57 Jahre alten Mercedes-Fahrer und einem bislang unbekannten Mann, der ebenfalls einen Mercedes fuhr, ein Auffahrunfall. Der Unbekannte fuhr dem vorausfahrenden 57-Jährigen auf. Dieser hielt bei der nächstmöglichen Gelegenheit an. Der Unbekannte, der einen silbernen Mercedes C-Klasse Kombi lenkte, setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Am Mercedes des 57-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

