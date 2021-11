Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden - Vandalismus durch Unbekannte Täter - 7 Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Rheinfelden

In der Nacht von Freitag, den 12.11.2021 auf Samstag, den 13.11.2021 wurden insgesamt 7 geparkte Fahrzeuge durch Unbekannte Täter in der Alemannenstraße, Stettiner Straße und Römerstraße in Rheinfelden beschädigt. An den Fahrzeugen wurden die Außenspiegel durch Gewalteinwirkung eingeklappt und dadurch auch beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Weitere Geschädigte, sowie Zeugen, können sich telefonisch unter der Telefonnummer 07623/74040 beim Polizeirevier Rheinfelden melden.

