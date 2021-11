Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gebäudebrand - Werkstatt/Schopf gerät in Brand - Beherzter Einsatz der örtlichen Feuerwehr kann Übergreifen auf angebautes Wohngebäude verhindern - Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Gemeinde Efringen-Kirchen, Ortsteil: Istein

Am 13.11.2021 gegen 06:05 Uhr wurde ein Brand im Dach eines Wohnanwesens innerorts von Istein gemeldet. Betroffen war der an das Wohnhaus angebaute Schopf-/Werkstatbereich. Zwei aufmerksame Anwohner stellten den entstehenden Brand in den frühen Morgenstunden fest und alarmierten über Notruf Feuerwehr und Polizei. Zudem gelang es ihnen die Bewohner zu wecken, so dass diese sich in Sicherheit bringen konnten.

Die auf diese Art schnell alarmierte örtliche Feuerwehr konnte durch ein beherztes Eingreifen ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindern, allerdings entstand an dem Brandobjekt selbst ein Schaden in Höhe von ca. 100.000 Euro.

Es kam zu einer Starken Rauchentwicklung. Der Qualm wurde durch die Örtlichen Wetterverhältnisse nach unten gedrückt, so dass zu Beginn vorsichtshalber die örtlichen Bewohner gewarnt und zum Schließen der Fenster aufgefordert wurden.

Das Polizeireiver Weil am Rhein hat die Ermittlungen übernommen. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Im Zuge der Löscharbeiten kam es zu einem sogenannten "Schlauchplatzer" bei welchem ein Polizist leicht verletzt wurde.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell