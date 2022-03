Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Eine leicht verletzte Person und 15.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf der Möhringer Straße (02.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am späten Mittwochnachmittag auf der Möhringer Straße ereignet hat. Gegen 16.40 Uhr fuhr eine 32-Jährige mit einem Kleinwagen des Typs Smart auf der Möhringer Straße in Richtung Stadtmitte. Etwa auf Höhe der Kreuzung Karlstraße wechselte die Smart-Fahrerin von der rechten auf die linke Fahrspur. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen Renault Clio einer 28-jährigen Autofahrerin, die neben dem Smart auf der linken Spur ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei einer heftigen Kollision der beiden Autos zog sich die Renault-Fahrerin eine Prellung am Handgelenk zu. Nach der Unfallaufnahme kümmerte sich ein Abschleppdienst um den nicht mehr fahrbereiten Renault. Der Smart blieb bedingt fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell