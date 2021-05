Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Im Garten gelandet

Hoher Schaden entstand am Montag bei einem Unfall in Geislingen.

Ulm (ots)

Zeugen bemerkten den Unfall gegen 22.15 Uhr und informierten die Polizei. Ein 18-Jährige fuhr mit seinem BMW in der Filsstraße. Als er in die Filsstraße abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über das Auto. Zunächst geriet er auf den Fußgängerweg und überfuhr ein Verkehrsszeichen. Danach durchfuhr er eine Hecke und kam in einem Garten zum Stehen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Der Fahrer wurde auf seine Fahrtüchtigkeit hin überprüft. Hierbei ergaben sich keine Beeinträchtigungen.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

