Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Unbekannter beschädigt Scheibe

Schramberg-Sulgen (ots)

Ein Rolltor der Beruflichen Schulen im Wittumweg ist in den letzten Tagen von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Hausmeister stellte am Mittwochmorgen eine kaputte Plexiglasscheibe an dem Tor einer Abladerampe auf der Rückseite des Gebäudes fest. Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte die Scheibe entweder durch Fußtritte oder möglicherweise auch mit dem Ellenbogen zerstört worden sein. Den Schaden beziffert sie auf über 1000 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 2701-0 entgegen.

