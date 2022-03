Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Angebranntes Essen führt zu größerem Feuerwehreinsatz (02.03.2022)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Angebranntes Essen in einer Wohnung eines Gebäudes in der Hauptstraße Ecke Robert-Koch-Straße hat am Mittwochmittag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Ein 27-jähriger Bewohner hatte sich auf dem Herd einer Wohnung des Hauses ein Mittagessen zubereitet und war dann eingeschlafen. Ein anderer Bewohner wurde auf den entstehenden Rauch des in der Folge angebrannten Essens aufmerksam und verständigte Feuerwehr und Polizei. Der Verursacher der Rauchentwicklung war mittlerweile aufgewacht und konnte seine Wohnung selbständig und unbeschadet verlassen. Der Mann wurde dennoch mit den zusammen mit einem Notarzt und der Feuerwehr eintreffenden Rettungskräften vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Zu dem vermeintlichen Brand waren neben den Rettungskräften mehrere Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Feuerwehr Spaichingen ausgerückt. Die verrauchten Räumlichkeiten wurden belüftet. Zu einem Sach- oder Gebäudeschaden war es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell