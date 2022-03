POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt (02.03.22)

Villingen-Schwenningen (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Donnerstag und Mittwoch auf der Rietstraße eine Sachbeschädigung begangen. Am Haus Nummer 6 beschmierten Unbekannte die Fassade mit Farbe und verursachten Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, entgegen. Rückfragen bitte an: Jörg-Dieter Kluge ...

mehr