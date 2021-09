Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, Einbrecher nach kurzer Flucht gefasst

Mainz-Neustadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:30 Uhr, meldet eine 42-jährige Mainzerin über Notruf, dass sie durch Geräusche am Fenster ihrer Erdgeschosswohnung wach wurde. Ein oder mehrere unbekannte Täter sollen versucht haben, das gekippte Fenster zu öffnen, um in die Wohnung zu gelangen. Vermutlich aufgeschreckt durch die Wohnungsinhaberin, blieb es beim Versuch und der oder die Täter flüchteten unerkannt.

Den Polizeistreifen der Mainzer Neustadtwache wird auf der Anfahrt dorthin ein weiterer Fall, in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort gemeldet. Durch Zeugen konnte der Einbruch in einem Kiosk beobachtet werden. Die eingesetzten Polizeistreifen treffen vor Ort einen 20- jährigen Mann im Verkaufsraum an, der sich zunächst als Kiosk-Mitarbeiter ausgibt. Im anschließenden Gespräch gelingt es ihm zu flüchten, wobei er mehrere Zäune übersteigt. Auf seiner Flucht verliert der Täter diverse Gegenstände, die er zuvor aus dem Verkaufsraum entwendet hatte, bis er letztendlich im Bereich der Hindenburgstraße durch eine Polizeistreife gestellt und vorläufig festgenommen werden kann.

