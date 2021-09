Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim, 63-Jähriger ausgeraubt - Zeugenaufruf

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr wird ein 63-Jähriger Opfer eines Raubes auf dem Hauptfriedhof in Mainz-Bretzenheim. Der Mann aus Wiesbaden besucht das Grab einer Bekannten und spaziert im Anschluss über den Friedhof. Ein Jogger kommt auf ihn zu und zieht unvermittelt einen schwarzen, schusswaffenähnlichen Gegenstand und fordert unter Vorhalt die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen. Nachdem das mitgeführte Bargeld ausgehändigt wird, flieht er in Richtung der Unteren Zahlbacher Straße. Sofort umfangreich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führen bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Er wird wie folgt beschrieben: Mitte 20 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schlanke Statur, rotblonder Dreitagebart, osteuropäischer Akzent mit gebrochenem Deutsch, dunkelblaue Basecap der NewYork Yankees, blaugrauer Hoodie, dunkelblaue Adidas Hose mit weißen Streifen, schwarze und verschmutzte Sneaker.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell