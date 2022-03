POL-KN: (Sulz/Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Holzhütte mutwillig beschädigt

Dietingen (ots) - Zwei aufmerksame Mitarbeiter einer Möbelfirma, die in der Straße "Hinter dem See" gerade eine Wohnung einrichteten, haben am Mittwochmorgen zufällig beobachtet, wie eine Frau mit ihrem Auto gegen einen geparktes Motorrad stieß und dieses umwarf. Danach fuhr die Unfallverursacherin weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem dreirädrigen Piaggio-Roller zu kümmern. Sie meldeten den Vorfall ...

mehr