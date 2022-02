Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mountain Bike aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 09.02.2022, gegen 12:00 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass in der Pettenkoferstraße ein Auto mit eingeschlagener Heckscheibe stehen würde. Als die Polizeibeamten vor Ort kamen, wurde ihnen durch einen weiteren Zeugen mitgeteilt, dass in unmittelbarer Nähe ein Koffer stehen würde. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer des Autos stellte sich heraus, dass der Koffer sich im Auto befunden hatte und zudem ein Mountain-Bike der Marke Cube im Wert von etwa 1.400 Euro, welches von den unbekannten Tätern gestohlen worden war.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell