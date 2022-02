Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 08.02.2022, gegen 19:25 Uhr, parkte ein 30-Jähriger seinen Audi auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Oderstraße. Als er gegen 20:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Karosserie hinten rechts fest. Der Schaden beläuft sich von der Stoßstange bis zum Kofferraumdeckel. Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Unfallflüchtige mit einem blauen Fahrzeug, das eventuell eine Anhängerkupplung hat, beim rückwärts Ausparken den Audi touchierte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf das Unfallauto bzw. den Fahrer oder die Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

