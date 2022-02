Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Keller

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 07.02.2022, gegen 10:30 Uhr und dem 08.02.2022, gegen 13:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pestalozzistraße ein. Sie stahlen unter anderem ein Fahrrad, einen Akkuschrauber, eine Handkreissäge sowie die dazugehörigen Ladegeräte. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Eine weitere Kellerparzelle wurde ebenfalls aufgebrochen, gestohlen wurde aus diesem Keller jedoch nichts.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

