POL-PPRP: Außenfassade von Sparkasse mit Farbe besprüht

Ludwigshafen (ots)

Am 08.02.2022, gegen 21:00 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie drei Jugendliche die Außenfassade der Sparkasse in der Saarlandstraße mit Farbe besprühten. Kurz bevor die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, verschwanden die drei. Bei einer Suche in der Umgebung konnten sie nicht mehr gefunden werden. Sie waren dunkel gekleidet und etwa 14-17 Jahre alt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Wer Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

